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Real Madrid, rifiutata l’offerta dall’Atletico Madrid per Alvarez

09/06/2026 | 19:28:18

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il Real Madrid comunica ufficialmente di aver inviato un’offerta all’Atletico Madrid di 150 milioni per Alvarez. La proposta, sempre come affermano i Blancos, è stata però rifiutata dai Colchoneros, che chiedono una cifra ben più alta sulla base della clausola rescissoria da mezzo miliardo .”Il Real Madrid C.F. comunica che, a seguito della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data odierna, ha presentato un’offerta di 150 milioni di euro al Club Atlético de Madrid per i diritti del giocatore Julián Álvarez. Dopo aver esaminato e valutato l’offerta, il Club Atlético de Madrid ha espresso la propria gratitudine per la proposta, formulata nell’ambito degli ottimi rapporti tra i due club, e l’ha respinta, facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore”.

Foto: Instagram Atletico Madrid