Real Madrid: rientrano in gruppo Camavinga e Vasquez, lavoro individuale per Militao

Arrivano notizie dal fronte Real Madrid. Secondo quanto raccontato da AS, durante l’allenamento odierno si è rivisto in campo Camavinga, colpito da un infortunio muscolare a metà gennaio. Presenti anche Vasquez, Bellingham, e Mbappé. In campo, chiaramente non in gruppo, c’era anche Eder Militao, che ha svolto lavoro individuale e ha tentato di mettere alla prova il ginocchio, dopo la rottura del crociato di novembre scorso. Ancora tanta la strada da fare prima del ritorno in campo, che potrebbe avvenire in occasione del Mondiale per Club.

Foto: X Militao