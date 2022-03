Dolorosa eliminazione per il PSG, L’Equipe in prima pagina: “Puniti dal re”

In casa Paris Saint-Germain è il day-after della dolorosa eliminazione in Champions League, avvenuta ieri sera per mano del Real Madrid al Santiago Bernabeu. La formazione francese appariva in pieno controllo della sfida, forte del momentaneo 0-1 maturato all’intervallo e del successo nella gara d’andata, ma è stata poi rimontata dalla tripletta di Karim Benzema, che ha permesso ai Blancos di strappare il pass per i quarti di finale della competizione.

Una grande delusione per il Paris Saint Germain, che deve rinunciare ancora una volta all’obiettivo di riportare in Francia la Champions League. Questo sentimento di amarezza è espresso oggi dalla prima pagina de L’Equipe, che titola: “Puniti dal re”.

Foto: Prima Pagina L’Equipe