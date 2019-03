Real Madrid, prove di pace tra Ramos e Florentino Perez

Il momento delicato in casa Real Madrid continua anche dopo la débacle in Champions League contro l’Ajax. Le merengues stanno vivendo uno dei momenti più difficile della stagione visto che all’eliminazione europea va aggiunta anche la doppia sconfitta nel clasico contro il Barcellona che di fatto hanno estraniato il Real da Copa del Rey e Liga. A rendere tutto più piccante ci ha pensato il battibecco tra Sergio Ramos e il patron Florentino Perez nell’immediato post gara del Bernabeu. Come riporta però il portale spagnolo Marca, i due sono alla ricerca di una pace che permetterebbe al club un finale di stagione sereno e una pianificazione mirata per il prossimo anno. Il primo contatto sarebbe arrivato nel pomeriggio di giovedì e questo è servito per iniziare un processo di dialogo che può sbloccare la situazione; prima mossa fatta dal difensore spagnolo con un messaggio e risposta di Florentino con una chiamata. Sotterrata momentaneamente lascia di guerra, i due saranno uno di fianco all’altro nella trasferta di domenica in casa del Valladolid.

Foto: MARCA