Real Madrid, problemi muscolari per Huijsen. È in dubbio per il ritorno con il Benfica

20/02/2026 | 20:14:30

Nuovo problema fisico per Dean Huijsen. Il centrale del Real Madrid non si è allenato con il gruppo alla vigilia della sfida contro l’Osasuna e, in attesa di comunicazioni ufficiali, è da considerarsi fuori dalla trasferta di Pamplona e – riferisce As – fortemente in dubbio anche per il ritorno di Champions League contro il Benfica. Nuovo infortunio per il centrale ex Juve, che sta avendo poca continuità negli ultimi mesi.

Foto: sito Real Madrid