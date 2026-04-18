Real Madrid, problemi intestinali per Asencio. Il giocatore è stato ricoverato in ospedale

18/04/2026 | 15:46:58

Problemi in casa Real Madrid. Raul Asencio è stato ricoverato in ospedale. Il difensore spagnolo è stato ospedalizzato per sottoporsi a diversi accertamenti dopo il peggioramento del quadro di gastroenterite che lo affligge da alcuni giorni: il giocatore di 23 anni, secondo i media spagnoli, ha perso sei chili e potrebbe restare in degenza per essere tenuto sotto osservazione. Da valutare le sue condizioni.

Foto: sito Real Madrid