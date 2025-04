Real Madrid, per Camavinga rottura completa del tendine adduttore sinistro

Mazzata per il Real Madrid che perde per diversi mesi Eduardo Camavinga. Il francese ha subito un serio infortunio, riportando la rottura completa del tendine adduttore sinistro. Salterà il Mondiale per Club.

Questa la nota: “A seguito degli accertamenti effettuati oggi dal reparto medico del Real Madrid sul nostro giocatore Eduardo Camavinga, gli è stata diagnosticata una rottura completa del tendine adduttore sinistro. Evoluzione in corso”.

Foto: twitter personale