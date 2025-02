Real Madrid, ottenute le registrazioni VAR sui casi Mbappé e Vinicius

Dopo una lunga battaglia, il Real Madrid ha finalmente raggiunto il suo obiettivo. Da settimane in Spagna imperversa uno scandalo arbitrale che ha come protagonista proprio il club di Perez. Al centro delle polemiche gli episodi del violento fallo su Mbappé, e il gol annullato a Vinicius. Le Merengues hanno minacciato di ricorrere alle vie legali per ottenere gli audio del VAR, che come di consueto non sono stati divulgati, ma secondo quanto riportato da Sport è stato finalmente trovato un accordo con la RFEF. Una delegazione del Real Madrid si recherà lunedì presso la sede della Federazione calcistica spagnola per ascoltare le registrazioni relativa ai due episodi. Si ricorda che Muñiz Ruiz, arbitro centrale della partita, e Javier Iglesias Villanueva, arbitro VAR, sono stati sospesi fino a nuovo avviso.

Foto: Instagram Real