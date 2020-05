Real Madrid-Ocampos, Monchi spegne i rumors: “Non stiamo trattando con nessuno”

Durante l’intervista concessa ai microfoni di muchodeporte.com, Monchi, direttore dell’area tecnica del Siviglia, ha commentato anche i rumors sul futuro di Lucas Ocampos, accostato nei giorni scorsi dalla stampa spagnola al Real Madrid. Queste le dichiarazioni dell’ex dirigente della Roma: “Ocampos è un gran giocatore e se sta richiamando l’attenzione sarà soprattutto in Spagna, dove lo si è visto ogni settimana. Però posso assicurare che il Siviglia non sta trattando con nessuno. Poi, se domani mi arriva una chiamata non lo posso sapere”, le parole di Monchi.

Foto: Marca