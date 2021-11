Real Madrid, nuovo stop per Bale. Sarà out per almeno tre settimane

Nuovo infortunio per Gareth Bale. L’attaccante gallese del Real Madrid si è fatto male durante gli impegni con la Nazionale. Lo staff medico del Real Madrid ha diagnosticato un infortunio al soleo alla gamba destra che lo terrà infatti lontano dai campi per almeno tre settimane; pertanto, con ogni probabilità sarà fuori causa anche per la partita del prossimo 7 dicembre contro l’Inter in Champions League, ultimo atto della fase a gironi. Su richiesta del giocatore, il referto medico non sarà reso pubblico. Bale, nel frattempo, ha iniziato il suo recupero dopo la risonanza a cui è stato sottoposto questa mattina.

Foto: Twitter Real Madrid