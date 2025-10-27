Real Madrid, nuovo problema al ginocchio per Carvajal. Starà fuori 2-3 mesi
27/10/2025 | 20:33:35
Nuova grana per il Real Madrid, i blancos hanno comunicato un nuovo infortunio per il capitano Dani Carvajal.
Questa la nota: “Dopo gli esami effettuati sul nostro capitano Dani Carvajal dai Servizi Medici del Real Madrid, è stata diagnosticata la presenza di un corpo libero articolare nel ginocchio destro”.
Carvajal era tornato tra i convocati contro la Juventus e in campo contro il Barcellona domenica scorsa. Ora si parla di 3 mesi di stop.
Foto: Instagram Carvajal