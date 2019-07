Real Madrid, niente allenamento con i compagni per Bale

Gareth Bale non si è allenato con i compagni durante l’ultima sessione del Real Madrid prima del viaggio a Monaco di Baviera per l’Audi Cup. All’interno della nota relativa alla seduta comparsa sul sito ufficiale, si legge che “Bale e Jovic hanno lavorato all’interno delle strutture”, senza dunque partecipare all’allenamento completo dei blancos, che hanno lavorato sul possesso palla e sul pressing. Se l’attaccante serbo ex Eintracht è alle prese con un infortunio alla caviglia, Bale non ha alcun problema fisico che possa giustificare l’assenza dal gruppo. Un altro segnale di come il gallese sia ormai un separato in casa, dopo il no del club spagnolo al suo trasferimento in Cina, allo Jiangsu Suning.

Foto AS