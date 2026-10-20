Real Madrid, Mourinho avvisa Vinicius: “Intoccabile è lo scudetto”

20/10/2026 | 14:25:39

José Mourinho lancia un messaggio chiaro sulla gestione del Real Madrid e sul concetto di giocatore intoccabile. Il tecnico portoghese ha sottolineato come il posto in squadra non possa essere garantito dal nome, dallo status o dal passato, ma debba essere conquistato attraverso le prestazioni sul campo.

“Intoccabile è lo scudetto”, ha dichiarato Mourinho, chiarendo la propria filosofia: “Quello che rende un giocatore intoccabile non è la fascia da capitano, lo status, gli anni nel club o quanto è stato pagato. Ciò che lo rende intoccabile è il rendimento in campo”. Un messaggio che riguarda anche Vinicius, chiamato a continuare a dimostrare il proprio valore senza dare per scontata la titolarità.

L’allenatore ha parlato anche degli obiettivi europei del Real Madrid, invitando tutti a concentrarsi sul percorso da compiere prima di pensare alla vittoria finale della Champions League. “È ancora presto. In questo momento l’obiettivo del Real Madrid non è vincere la Champions, ma qualificarci”, ha spiegato Mourinho, indicando come priorità il passaggio del turno e la possibilità di evitare i playoff.

Il tecnico ha poi evidenziato che la squadra ha ancora margini di crescita: “Siamo qui da tre mesi, è impossibile essere già dove vogliamo arrivare”. Mourinho ha infine ribadito la propria disponibilità a modificare le soluzioni tattiche in base alle necessità del gruppo: “Non sono un allenatore testardo che vive o muore per una sola idea. Sono aperto ad analizzare le cose e a cercare ciò che è meglio per la squadra”.

Il messaggio è netto: al Real Madrid il prestigio non basta. Per conquistare spazio e fiducia, la priorità resta sempre il rendimento sul campo.

Foto: X ActuFoot