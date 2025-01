Real Madrid, Modric salta la semifinale di Supercoppa

Il Real Madrid, tramite una nota ufficiale, ha dato alcuni aggiornamenti sulle condizioni di Luka Modric. L’asso croato salterà la semifinale di Supercoppa di questa sera contro il Mallorca.

Questa la nota: “Il nostro giocatore Luka Modrić sarà assente per la partita di oggi contro il R. C. D. Maiorca a causa di un processo virale. In attesa di evoluzione”. Dunque, oggi, Ancelotti non potrà contare sul centrocampista croato per la gara di Supercoppa.

Foto: twitter Real Madrid