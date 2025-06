Real Madrid, Mbappé ricoverato in ospedale per una gastroenterite acuta

19/06/2025 | 16:14:51

Kylian Mbappè stella francese del Real Madrid, è stato ricoverato per una gastroenterite acuta. Lo ha reso noto il club, impegnato negli Stati Uniti nel Mondiale per Club, con una nota su X. “Il nostro giocatore Kylian Mbappè è affetto da gastroenterite acuta ed è stato ricoverato in ospedale per vari accertamenti e cure”, si legge. L’attaccante francese è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi a diversi esami e le cure del caso.

Foto: sito Real Madrid