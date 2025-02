Real Madrid, Mbappé non convocato per la gara di Coppa del Re di questa sera. Il motivo

Il Real Madrid questa sera sfiderà la Real Sociedad nell’andata della semifinale di Coppa de Re. Non sarà della gara Kylian Mbappé, reduce da un piccolo intervento per l’estrazione di un dente. L’ attaccante francese non sarà convocato, così come Federico Valverde e Thibaut Courtois, risparmiati in vista del tour de force che attende i Blancos, attesi dal derby di Champions e impegnati nella lotta per il titolo in Spagna.

Ecco l’elenco dei convocati:

Portieri: Lunin, Fran González, Mestre.

Difensori: Alaba, Lucas, Fran García, Rüdiger, Mendy, Asencio.

Centrocampisti: Bellingham, Camavinga, Modric, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Chema.

Attaccanti: Vinicius Jr., Rodrygo, Endrick, Brahim, Gonzalo.

