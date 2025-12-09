Real Madrid, Mbappé in dubbio per la gara contro il Manchester City

09/12/2025 | 14:04:44

Kylian Mbappé è in dubbio per la gara tra Real Madrid e Manchester City. L’asso francese soffre per la frattura all’anulare della mano ma soprattutto per un fastidio persistente alla gamba sinistra. Da Valdebebas trapela pessimismo e tutto lascia pensare che l’atteso duello con Haaland possa saltare. Per Xabi Alonso, che si gioca la panchina, lo scenario è da incubo. In un momento davvero complicato per i blancos.

Foto: X Real Madrid