Real Madrid, Mbappé chiede il cambio per problemi fisici: condizioni da valutare

24/04/2026 | 22:57:31

Allarme Mbappé in casa Real Madrid, il francese sembrava essersi infortunato nel finale di partita contro il Betis in seguito a uno scontro con Valverde. Ha fatto segno alla panchina del Real Madrid di voler essere sostituito ed è stato rimpiazzato da Gonzalo Garcia all’81° minuto. Un piccolo spavento per il fuoriclasse francese, che è riuscito a tornare in panchina senza difficoltà, le condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

Foto: insta real

