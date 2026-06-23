Real Madrid, mattinata di sentenze in tribunale. I comunicati del club

23/06/2026 | 13:43:05

Mattinata in tribunale per il Real Madrid, che vince il ricorso per i fatti del 2022, quando La Liga impedì la partecipazione del club a varie riunioni dell’Organo di Controllo della gestione dei diritti audiovisivi. Mentre insieme all’Athletic Club non riesce ad opporsi agli accordi del campionato presi con CVC. Ecco il primo comunicato: “Il Real Madrid C. F. comunica che la Corte Suprema ha confermato definitivamente la nullità delle decisioni prese dal presidente di LaLiga che hanno impedito la partecipazione del nostro club a varie riunioni dell’Organo di Controllo della gestione dei diritti audiovisivi di LaLiga tenutesi durante l’anno 2022. La Prima Sezione della Corte Suprema ha respinto il 10 aprile 2026 il ricorso in cassazione presentato da LaLiga e ha confermato le decisioni giudiziarie che hanno dichiarato che tali decisioni violavano i diritti di partecipazione del Real Madrid e sono state adottate senza seguire la procedura legalmente applicabile. Lungi dall’accettare questa dichiarazione, LaLiga ha successivamente promosso un incidente di nullità con l’obiettivo di mettere in discussione una sentenza già definitiva nei suoi motivi. La Corte Suprema ha deciso di non ammettere tale incidente e ha espressamente respinto che questo meccanismo possa essere utilizzato per riaprire un dibattito legale già risolto dai tribunali. Questa nuova risoluzione conferma definitivamente la correttezza della posizione mantenuta dal Real Madrid C. F. durante tutta questa procedura e pone fine ai successivi tentativi di LaLiga di contestare decisioni che sono state dichiarate contrarie alla legge. Il Real Madrid C. F. esprime la sua soddisfazione per questa decisione giudiziaria, che riafferma i principi di legalità, certezza del diritto e rispetto dei diritti dei club che compongono le istituzioni del calcio professionistico”. Il secondo comunicato: “Il Real Madrid C. F. comunica che la Corte Provinciale di Madrid ha respinto il ricorso presentato congiuntamente dal Real Madrid C. F. e l’Athletic Club contro gli accordi approvati da LaLiga in relazione alla cosiddetta operazione CVC. Il Real Madrid C. F. rispetta pienamente la decisione giudiziaria, ma non è d’accordo con le sue conclusioni e ritiene che la sentenza non dia una risposta sufficiente a questioni di straordinaria rilevanza giuridica, economica e istituzionale per il presente e il futuro del calcio professionistico spagnolo. La risoluzione basa essenzialmente la sua decisione nel considerare che la remunerazione prevista a favore di CVC costituisce una spesa di commercializzazione dei diritti audiovisivi e nel comprendere che l’operazione non riguarda i club che hanno deciso di non aderirvi. Il Real Madrid C. F. sostiene, al contrario, che gli accordi contestati riguardano direttamente il modello di gestione dei diritti audiovisivi, il regime economico di LaLiga e i diritti e gli interessi legittimi di tutti i club che compongono la competizione. Il nostro club ritiene inoltre che un’operazione chiamata a proiettare i suoi effetti per decenni sulla struttura economica e di governo del calcio professionistico spagnolo richieda un’analisi particolarmente rigorosa di tutte le questioni giuridiche sollevate e delle loro conseguenze presenti e future. Per tutto questo, il Real Madrid C. F. annuncia che presenterà ricorso in cassazione dinanzi alla Corte Suprema, ritenendo che vi siano questioni di evidente interesse in cassazione che richiedono una pronuncia dell’Alta Corte e la fissazione della dottrina su aspetti essenziali del regime giuridico applicabile alla gestione e allo sfruttamento dei diritti audiovisivi del calcio professionistico. Il Real Madrid C. F. continuerà a difendere, in tutte le istanze che risulteranno appropriate, i principi di legalità, trasparenza, certezza del diritto e protezione dei diritti e degli interessi dei suoi soci e di tutti i club che compongono il calcio professionistico spagnolo”.

Foto: X Real Madrid