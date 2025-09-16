Real Madrid-Marsiglia, si ferma Alexander-Arnold: infortunio alla coscia

16/09/2025 | 21:31:18

Problemi per Xabi Alonso durante Real Madrid-Marsiglia. Il tecnico spagnolo si è visto costretto a togliere anzitempo Alexander-Arnold per un problema fisico. Secondo quanto ricostruito da MARCA, Trent dovrà sottoporsi a degli esami nei prossimi giorni, ma il gesto al momento dell’infortunio non lasciava ben sperare la panchina dei Blancos. Un infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra ha fermato l’esterno del Real, con le condizioni che saranno monitorate nelle prossime ore.

FOTO: Sito Real Madrid