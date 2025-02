Real Madrid-Manchester City: missione rimonta per Guardiola

Tra le sfide più attese in questa serata di Champions League c’è sicuramente Real Madrid-Manchester City. Un playoff che nessuno si sarebbe mai aspettato e che, almeno per il momento, vede avanti gli uomini di Ancelotti per 3-2. Un risultato non sufficiente, con Guardiola che cercherà in tutti i modi di ribaltare la situazione a suo favore. Certo è che non sarà semplice compiere quest’impresa contro Carletto che, nonostante passino gli anni, continua a dimostrare grande maestria in termini di competizioni europee. La prova, infatti, è arrivata anche nel match d’andata dove i Blancos sono riusciti a ribaltare il risultato negli ultimi sei minuti di partita grazie a Brahim Diaz e Bellingham. Dunque, si tratterà di una serata tutta da vivere, con Pep che dovrà tentare il tutto per tutto per provare a risollevare una stagione rivedibile.

FOTO: Twitter Manchester City