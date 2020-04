Real Madrid, l’ex portiere Agustin Rodriguez: “Ho sconfitto il Coronavirus”

Agustin Rodriguez, ex-portiere di Real Madrid e Tenerife – che con i Blancos ha vinto per ben 6 volte La Liga – ha raccontato di aver sconfitto il Coronavirus: “Fortunatamente sto bene, adesso posso fare tutto, ma all’inizio mi sono sentito male e per alcuni giorni ho temuto il peggio. – ha dichiarato a Sport – È stata una settimana orribile. Ho accusato un disagio generale, con dolori in tutto il corpo, un gran mal di testa e alla schiena. Non riuscivo nemmeno a dormire. Sono rimasto in isolamento in una stanza per 15 giorni. Ho avuto paura, perché avevo difficoltà a respirare. La febbre mi è salita fino a 38.”