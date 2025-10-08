Real Madrid, lesione muscolare al soleo della gamba sinistra per Huijsen

08/10/2025 | 16:30:43

Il Real Madrid ha diramato un comunicato ufficiale per aggiornare sulle condizioni di Dean Huijsen, difensore che si era fatto male nelle scorse ore e che aveva lasciato il ritiro della Nazionale spagnola.

Questa la nota: “In seguito agli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Dean Huijsen, esaminato dai servizi medici del Real Madrid, è stata diagnosticata una lesione muscolare al soleo della gamba sinistra”. Una lesione che potrebbe fargli saltare la gara di Champions contro la sua ex squadra, la Juventus.

Foto: X Real Madrid