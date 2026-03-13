Real Madrid, lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra per Mendy
13/03/2026 | 18:09:20
Problemi in casa Real Madrid, che perde l’esterno Ferland Mendy. Per il giocatore si tratta di una lesione muscolare al bicipite femorale destro.
Questa la nota dei Galacticos: “Dopo gli accertamenti realizzati dai servizi medici del Real Madrid su Ferland Mendy, è stata diagnosticata una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra. Il suo recupero sarà monitorato costantemente”.
Foto: Instagram Mendy