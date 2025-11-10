Real Madrid, lesione al muscolo adduttore lungo della gamba destra per Courtois
10/11/2025 | 15:14:59
Problemi in casa Real Madrid che perde per alcune settimane il portiere belga Thibout Courtois. All’estremo difensore è stato riscontrata una lesione al muscolo adduttore lungo della gamba destra.
Questa la nota del club: “Dopo gli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Thibaut Courtois dai Servizi Medici del Real Madrid, è stata diagnosticata una lesione al muscolo adduttore lungo della gamba destra”.
Foto: sito Real Madrid