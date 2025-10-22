Real Madrid-Juventus, le formazioni ufficiali

22/10/2025 | 19:58:23

Alle 21, al Bernabeu, torna un grande classico del calcio europeo, la sfida tra Real Madrid e Juventus.

Queste le formazioni ufficiali:

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Bellingham; Guler, Diaz, Vinicius; Mbappé. All. Xabi Alonso

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

Foto: sito Real Madrid