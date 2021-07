Real Madrid, intercettazioni Florentino Perez: “Ronaldo pazzo e imbecille, Mou ha un ego terribile”

Il portale spagnolo El Confidencial ha pubblicato degli audio clamorosi risalenti al 2012 in cui Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, insulta Cristiano Ronaldo e José Mourinho. Ecco il contenuto:

Su Ronaldo

“È pazzo. Questo ragazzo è un imbecille, è malato. Credete che questo ragazzo sia normale, ma non è normale, altrimenti non farebbe le cose che fa. L’ultima stupidaggine che ha fatto l’hanno vista tutti. Perché pensi che faccia queste sciocchezze?”.

Su Mourinho

“Mendes non ha potere su di lui (riferendosi a Ronaldo, ndr). Così come con Mourinho. Anche per le interviste. Niente. Queste sono persone con un ego terribile, entrambi viziati, l’allenatore e lui, non vedono la realtà. Se fossero fatti diversamente potrebbero guadagnare molto di più in diritti d’immagine”.

Foto: Twitter Real Madrid