Real Madrid, infortunio per Valverde: lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra

10/11/2025 | 13:49:58

Il Real Madrid ha reso note tramite un comunicato le condizioni del centrocampista Federico Valverde.

Questo il report del club:

“In seguito agli accertamenti effettuati oggi dal Servizio Medico del Real Madrid sul nostro giocatore Fede Valverde, gli è stata diagnosticata una lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra. Il suo recupero sarà valutato”.

L’uruguaiano salterà dunque le due amichevoli della propria nazionale contro Messico e Stati Uniti e resterà invece a Madrid.

Foto: Instagram Real