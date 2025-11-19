Real Madrid, infortunio per Militão: lesione muscolare al grande adduttore della gamba destra
19/11/2025 | 17:30:57
Il Real Madrid ha comunicato le condizioni del difensore Eder Militão, il calciatore ha riportato una lesione muscolare al grande adduttore della gamba destra.
Questo il comunicato del club:
“A seguito degli accertamenti effettuati oggi dal Servizio Medico del Real Madrid sul nostro giocatore Éder Militão, gli è stata diagnosticata una lesione muscolare al grande adduttore della gamba destra. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”.
Foto: X Militão