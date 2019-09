Real Madrid, infortunio per Marcelo: il report medico

Ancora brutte notizie per il Real Madrid di Zinedine Zidane, colpito in questo inizio di stagione da una maledizione che ha costretto ai box diversi dei suoi uomini migliori. Con la sfida al PSG da disputare dopodomani, gli spagnoli si vedono ora costretti a rinunciare anche a Marcelo. Questo il report del club madrileno a due giorni dall’esordio in Champions League: “Dopo i test effettuati oggi al nostro giocatore Marcelo presso dallo staff medico del Real Madrid, al giocatore è stata diagnosticata una cervicodorsalgia post-traumatica. In attesa di evoluzione“.

Foto: twitter Real Madrid