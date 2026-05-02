Real Madrid, infortunio per Carvajal: frattura della falange distale del quinto dito del piede destro
02/05/2026 | 11:53:11
Il Real Madrid ha rilasciato un bollettino medico riguardante le condizioni di Dani Carvajal.
Questo il report del club:
“A seguito degli esami effettuati dallo staff medico del Real Madrid, al nostro giocatore Dani Carvajal è stata diagnosticata una frattura della falange distale del quinto dito del piede destro. L’evoluzione della situazione è in attesa di ulteriori accertamenti”.
Foto: Instagram Real Madrid