Real Madrid, in corso le elezioni presidenziali: le prime dopo 20 anni

07/06/2026 | 11:28:37

Sono in corso, in questo momento, presso il centro sportivo di Valdebebas, le elezioni presidenziali del Real Madrid, le prime dopo 20 anni. I circa 70.000 soci del club avranno tempo fino alle 20 di oggi per votare uno dei due candidati: da una parte c’è il presidente in carica, Florentino Pérez; dall’altra, l’imprenditore Enrique Riquelme. L’ultima volta che il club aveva organizzato delle elezioni era stata nel 2006, quando a sfidare Florentino Pérez fu Ramón Calderón, che vinse in quell’occasione ma che si dimise nel 2009. Da allora, non essendosi presentati altri candidati, Florentino Pérez ha mantenuto la carica senza dover indire nuove elezioni. I seggi, aperti dalle 9:00, hanno registrato una grande affluenza, a testimonianza dell’importanza di queste elezioni per il popolo dei Blancos.

Foto: sito ufficiale Real Madrid