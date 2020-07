Real Madrid, il titolo si avvicina: 2-0 all’Alaves e +4 sul Barcellona

Il Real Madrid si avvicina sempre di più al titolo è, nel posticipo della 35esima giornata, batte 2-0 l’Alaves mantenendo i 4 punti di vantaggio sul Barcellona. A decidere la gara le reti di Karim Benzema e Marco Asensio. Il francese ha trasformato un calcio di rigore all’11 causato da un brutto intervento di Ximo Navarro. Lo spagnolo, invece, ha siglato il raddoppio al ’50, non senza polemiche. Infatti, inizialmente il direttore di gara aveva annullato il gol di Asensio per un presunto fuorigioco che, dopo controllo VAR, si è visto non esserci.

Foto: profilo Twitter ufficiale Real Madrid CF