Real Madrid, il comunicato: “Nessuna trattativa per Mbappé”

Il Real Madrid esce allo scoperto su Kylian Mbappé. Ma smentendo voce relativa alla trattativa per il centravanti in forza al Paris Saint-Germain. Di seguito il comunicato pubblicato dai Blancos sul sito ufficiale: “Alla luce delle informazioni rilasciate e pubblicate di recente da diversi media, in cui si specula su presunte trattative tra il giocatore Kylian Mbappé e il nostro club, il Real Madrid C.F. desidera affermare che queste notizie sono categoricamente false e che tali trattative non hanno avuto luogo con un giocatore che appartiene al PSG”.

Foto: Twitter PSG