Real Madrid, il club in caso di vittoria della Liga chiede di evitare assembramenti. Il comunicato

Come riportato nel pomeriggio di oggi tramite un comunicato ufficiale apparso sul sito del Real Madrid e della Liga, il club chiede ai tifosi madrileni in caso di vittoria del campionato – che può diventare aritmetica già giovedì con una vittoria visto il vantaggio di +4 sul Barça due giornate dalla fine – di non creare pericolosi assembramenti a Plaza de Cibeles, il ritrovo storico di giocatori e tifosi in caso di festeggiamenti, così da evitare il rischio contagio di coronavirus.

“Il Real Madrid – scrive in una nota – ringrazia in anticipo per la comprensione i nostri partner e fan. Tutto lo sforzo e il lavoro dei nostri giocatori, dello staff tecnico e del club per il possibile raggiungimento di un titolo mirano sempre a condividerlo con i nostri fan, ma siamo consapevoli che i tempi in cui viviamo ci obbligano a prendere misure estreme di prudenza necessario.”

Foto: sito ufficiale Real