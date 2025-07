Real Madrid, il caso Ceballos si complica: l’offerta del Betis non basta

La nuova era targata Xabi Alonso al Real Madrid è iniziata con cambiamenti significativi, sia in entrata che in uscita. Dopo gli arrivi di talenti come Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras e Franco Mastantuono, il club blanco sta ora lavorando per sfoltire una rosa fin troppo ricca. Tra i nomi in uscita figura anche Dani Ceballos, centrocampista 28enne che, dopo una parentesi positiva sotto la gestione Ancelotti, sembra ormai fuori dai piani del nuovo tecnico. Dallo scorso anno, in cui aveva collezionato 41 presenze e mostrato sprazzi di leadership, Ceballos ha visto il suo minutaggio crollare drasticamente. Con Xabi Alonso, il suo spazio si è ridotto a soli 70 minuti, giocati durante il Mondiale per Club. Un segnale chiaro: il Real Madrid lo considera cedibile, nonostante un contratto in vigore fino al 2027. Il centrocampista di Utrera, cresciuto calcisticamente nel vivaio del Betis, non ha mai nascosto il legame profondo con il club andaluso. Tuttavia, secondo quanto riportato da AS, la trattativa con il club sivigliano si è subito arenata: il Betis ha avanzato un’offerta da 5 milioni di euro, ma il Real ne chiede almeno 15 per lasciarlo partire. A complicare ulteriormente la vicenda, è arrivato anche un post social dello stesso Ceballos. “Niente allevia la coscienza come dire: ‘Ho provato di tutto’”, ha scritto su Instagram, lasciando trasparire delusione e forse una certa rassegnazione rispetto al proprio futuro.

