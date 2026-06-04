Real Madrid, il candidato presidente Riquelme annuncia il colpo Haaland. Il City: “Valutiamo azioni legali”

04/06/2026 | 10:00:37

Il Real Madrid “prenderà” Erling Haaland e Rodri dal Manchester City. Almeno è questa la promessa di Enrique Riquelme. Riquelme sfiderà domenica Florentino Perez, storico presidente del Real Madrid, nelle elezioni per la presidenza del club. Per Perez, 79 anni, sarà la prima sfida elettorale dal 2004.

Immediata però la reazione del Manchester City, che ha reagito così: “VNon c’è alcuna possibilità che questo accada e non esiste alcuna clausola contrattuale che lo consenta. Stiamo valutando un’azione legale per l’utilizzo dell’immagine del nostro giocatore in questo contesto”.

Foto: Instagram manchester City