Real Madrid, il candidato alla presidenza Riquelme: “Vorrei Klopp come allenatore, lo contatterò se diventerò presidente”

05/06/2026 | 22:53:40

Il candidato alla presidenza del Real Madrid Enrique Riquelme, sfidante di Florentino Perez, ha svelato anche lui l’allenatore che vorrebbe per i Blancos in caso di fumata bianca alle elezioni: Jurgen Klopp e non Mourinho. “Sappiamo che Jürgen Klopp ha dichiarato pubblicamente di non avere intenzione di tornare in panchina nel breve termine e che ha rifiutato numerose offerte. È proprio per questo che crediamo che la sfida al Real Madrid sia diversa. Perché ci sono grandi club, ma ce n’è uno solo, il Real Madrid. C’è una sola istituzione capace di unire tradizione e futuro, valori e ambizione, passione ed eccellenza.Pertanto, se gli iscritti riporranno la loro fiducia in me, Raúl González Blanco contatterà Jürgen Klopp per presentargli personalmente il nostro progetto sportivo e il nostro desiderio che lui guidi una nuova era per il Real Madrid dalla panchina. Questa decisione del team sportivo è in linea con il sentimento dei migliaia di soci e madridisti con cui ho avuto l’opportunità di parlare nelle ultime due settimane” ha detto nel corso di un evento pubblico.

foto x liverpool