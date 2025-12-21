Real Madrid, il Bernabeu fischia Vinicius. L’attaccante risponde sui social

21/12/2025 | 11:20:49

Il Real Madrid torna alla vittoria in campionato, battendo il Siviglia 2-0. Ma la serata ha visto protagonista anche il pubblico del Bernabeu, che ha fischiato Vinocius junior. L’attaccante, sottotono, è uscito senza polemiche e senza rispondere ai tifosi. Risposta che è comunque arrivata pochi minuti dopo la fine del match via social. Vinicius infatti ha rimosso la sua foto profilo di Instagram che lo ritraeva con in mano la maglia del Real Madrid e l’ha sostituita con una in cui lo si vede con quella della sua Nazionale, del Brasile. Inoltre, ha pubblicato un post in cui lo si vede con la fascia di capitano al braccio e un testo che racchiude tanto, pur essendo privo di parole. “…”, tre punti di sospensione. Insomma, non tira una buona aria al Bernabeu, nonostante sia arrivata una vittoria.

Foto: Instagram personale