Real Madrid, il Bernabeu diventa un campo da tennis. Regalata la maglietta a Sinner

23/04/2026 | 22:24:04

Giornata particolare al Bernabeu, che è diventato per un giorno un enorme campo da tennis, per sponsorizzare il master 1000 di Madrid.

Il Real Madrid ha accolto tante stelle del tennis, tra cui l’ex leggenda Rafael Nadal e il nostro italiano Jannik Sinner.

Il presidente, Florentino Perez, ha regalato la maglietta con il numero 1 (ranking di Sinner) al tennista azzurro. Un bel pomeriggio che unisce due sport iconici al Bernabeu.

¡Una visita muy especial en el Bernabéu! pic.twitter.com/OJhwqybsLS — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 23, 2026

Foto: X Real Madrid