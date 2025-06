Real Madrid, idea Konatè a parametro zero per la prossima estate

15/06/2025 | 17:10:10

Secondo Marca, il Real Madrid avrebbe già stilato una lista ristretta di profili di spicco per rafforzare la rosa in vista della stagione 2026-2027. Il principale obiettivo a parametro zero resta il difensore centrale del Liverpool Ibrahim Konaté, che ha il contratto in scadenza proprio tra un anno.

Foto: Instagram Liverpool