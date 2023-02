Real Madrid, i convocati per il Mondiale per Club: out Benzema, Courtois e Militao

Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati del Real Madrid per il Mondiale per Club. I Blancos se la vedranno in semifinale contro gli egiziani dell’Al Ahly mercoledì sera. Domenica la finale contro la vincente di Flamengo–Al Hilal. Non fanno parte della lista per infortunio Thibaut Courtois, Eder Militao e Karim Benzema, anche se i tre potrebbero recuperare in tempo per l’eventuale finale. Di seguito la lista completa:

Portieri Lunin, Luis López, Cañizares.

Difensori: Carvajal, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger, Marvel.

Centrocampisti: Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Mario Martín, Arribas.

Attaccanti: Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano.

