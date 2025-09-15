Real Madrid, i convocati per il Marsiglia: tre mesi dopo torna Bellingham
15/09/2025 | 17:10:26
Il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso ha diramato la lista dei convocati per l’esordio in Champions League contro il Marsiglia. Si rivede Bellingham dopo oltre due mesi dall’intervento alla spalla, torna anche Camavinga.
Portieri: Courtois, Lunin, Fran.
Difensori: Carvajal, Eder Militao, Alaba, Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran Garcia, Huijsen.
Centrocampisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Ceballos.
Attaccanti: Viniciu Jr, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim, Mastantuono
Foto: Instagram LaLiga