Real Madrid, i convocati di Zidane per l’Atalanta. Tante assenze nei blancos

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane ha diramato la lista dei convocati per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta. Tante le assenze per i madrileni, con ben 9 giocatori non convocati come Valverde, Rodrygo, Hazard, Sergio Ramos, Carvajal, Militao, Odriozola, Marcelo e Benzema.

Portieri: Courtois, Lunin, Altube

Difensori: Varane, Nacho, Mendy, Chust, Miguel

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco

Attaccanti: Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius Jr., Mariano, Hugo Duro

