Real Madrid, i convocati di Ancelotti: out Benzema

Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro l’Inter. Out per infortunio Bale e Benzema.

Portieri: Courtois, Lunin, Fuidias.

Difensori: Carvaja, Militao, Vallejo, Alaba, Nacho, Marcelo, Mendy.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Vaszquez, Isco, Camavinga.

Attaccanti: Hazard, Asensio, Jovic, Vinicius Jr, Rodrygo, Mariano Diaz. Foto: profilo Twitter Ancelotti