Real Madrid, Hazard e Casemiro positivi al Covid

Nuovi casi di positività al Real Madrid. Dopo Militato alla vigilia del match contro l’Inter in Champions League, anche Casemiro e Hazard sono risultati positivi al Covid-19 come comunicato questa mattina dal club campione di Spagna.

I due giocatori sono risultati positivi nell’ultimo giro di tamponi effettuato venerdì mattina e non saranno disponibili per la gara di domani in campionato contro il Valencia. I test diagnostici del resto del gruppo, oltre allo staff tecnico della prima squadra, hanno dato invece estivo negativo.

Foto: Twitter Real Madrid