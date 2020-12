Real Madrid-Granada: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Real Madrid-Granada, sfida valida per il quindicesimo turno di Liga, calcio d’inizio alle 19.45:



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Lucas, Benzema, Rodrygo.

All. Zidane.

GRANADA (3-5-2): Rui Silva; Duarte, Yangel, Vallejo; Foulquier, Milla, Brice, Kenedy, Neva; Puertas, Soldado.

All. Martinez.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid