Real Madrid, Florentino Perez rieletto come nuovo presidente fino al 2029

Florentino Perez è stato rieletto come nuovo presidente del Real Madrid: sarà il numero uno dei blancos per altri 4 anni, ovvero fino al 2029. Nella giornata di oggi, inoltre, il Real Madrid ha vinto 4-1 ai danni del Las Palmas.

Perez ha vinto senza una elezione, visto che non si sono presentati candidati per cercare di contendergli il trono del club. Saranno 25 anni di presidenza per Florentino Perez.

