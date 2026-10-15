Real Madrid, Espì continua a stupire: 3 gol in appena 38 minuti con la maglia dei Blancos

15/10/2026 | 11:35:49

Vi avevamo già parlato dell’importante stagione disputata finora da Carlos Espì al Real Madrid. L’attaccante classe 2005 non sembra intenzionato a rallentare e, dopo i due gol segnati in campionato, ha realizzato anche la sua prima rete in Champions League, contro la Roma, dando il via alla rimonta dei Blancos.

Finora ha collezionato appena 38 minuti in sei presenze, eppure lo spagnolo è attualmente al secondo posto, a pari merito con Bellingham, nella classifica marcatori del Real Madrid. Considerando anche i cinque gol segnati con la maglia della Spagna Under 21 contro San Marino, Espì è già arrivato a quota otto reti stagionali. Un inizio che sembra confermarlo come uno dei prospetti più interessanti per il futuro dei Blancos.

Foto: sito Real Madrid