Real Madrid, dopo 104 anni il capitano potrebbe essere straniero

Con l’addio di Sergio Ramos il Real Madrid si vedrà costretto a dare la fascia di capitano ad uno straniero: sì, perché gli spagnoli in rosa e che sono protagonisti sono soltanto Nacho, Asensio e Lucas Vazquez, possibili bandiere del Real ma al momento il capitano, secondo le gerarchie, dovrebbe essere uno tra Marcelo, Benzema e Varane. Il capitano più probabile è Marcelo – secondo i principali media spagnoli -, il brasiliano è il giocatore più longevo adesso nel Real Madrid e in caso di panchina probabilmente passerà all’attaccante francese. In ogni caso il capitano designato non sarà spagnolo e questa cosa non accade da 104 anni, una vita fa. A dimostrare il momento anche la totale assenza di giocatori del Real nella Nazionale spagnola in questi Europei. Intanto, in attesa di una nuova bandiera spagnola, il capitano del Real potrebbe essere uno straniero.

Foto: Twitter personale